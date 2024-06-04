Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены жены экс нардепа от запрещенной "Партии регионов" Игоря Маркова Инессы. На основании этого женщине объявили подозрение в государственной измене. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление СБУ.

детали

Отмечается, что сейчас фигурантка является совладельцем российской ИТ-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для боевой авиации рф.

Следователи выяснили, что в 2014 году подозреваемая и ее муж выехали в Москву, где сейчас скрываются от правосудия и способствуют войне рф против нашего государства. по данным следствия, еще до полномасштабного вторжения рф Маркова основала в России так называемый "Инженерный центр информационно-аналитических систем".

Задокументировано, что с начала полномасштабного вторжения рф компания фигурантки поставила в оккупационные группировки России программных продуктов более чем на 100 млн рублей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Инесе Марковой о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). кроме того, по материалам СБУ, суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Известно, что по заказу корпорации "ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов рф. В частности, речь идет о КА-52" Аллигатор "и Ми-28Н"Ночной охотник".

Кроме в СБУ добавляют, чтобы один из соучредителей Центра Марковой является Григорий Лепс, который выступает в поддержку войны против Украины.

Напомним

В мае трем бывшим нардепам от "Партии регионов" - Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову - сообщено о подозрении в государственной измене.