Дружині екснардепа від "Партії регіонів" Ігоря Маркова оголосили підозру у держзраді
Київ • УНН
Служба безпеки України оголосила дружину екс-депутата від забороненої "Партії регіонів" Інесу Маркову підозрюваною в державній зраді за співволодіння російською IT-компанією, яка розробляє програмне забезпечення для російської бойової авіації, використовуваної у війні проти України.
Служба безпеки зібрала докази державної зради дружини екснардепа від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова Інеси. На підставі цього жінці оголосили підозру у держаній зраді. Про це пише УНН з посиланням на заяву СБУ.
Деталі
Зазначається, що наразі фігурантка є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації рф.
Слідчі з'ясували, що у 2014 році підозрювана та її чоловік виїхали до москви, де наразі переховуються від правосуддя та сприяють війні рф проти нашої держави. За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення рф Маркова заснувала в росії так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем".
Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення рф компанія фігурантки поставила до окупаційних угруповань росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того, за матеріалами СБУ, суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн
Доповнення
Відомо, що на замовлення корпорації "ростех" компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів рф. Зокрема, йдеться про КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець".
Окрім в СБУ додають, що один із співзасновників центру Маркової є Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.
Нагадаємо
У травні трьом колишнім нардепам від "Партії регіонів" - Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову - повідомлено про підозру у державній зраді.