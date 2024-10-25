В Украине обнаружили новую масштабную кибератаку на госучреждения: как похищают данные
Киев • УНН
CERT-UA обнаружила масштабную кибератаку на госучреждения через фишинговые письма с фальшивыми Google таблицами. Злоумышленники похищают данные браузеров и устанавливают вредоносное ПО через фальшивую проверку на ботов.
Команда CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, обнаружила новую масштабную кибератаку, направленную на органы местного самоуправления Украины, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.
Детали
По данным Госспецсвязи, злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма с темой «Замена таблицы», которые содержат ссылки якобы на Google таблицу. На самом деле ссылка ведет на страницу, где размещена «инструкция» для запуска вредоносной команды.
Как работает схема атаки:
Получив письмо, пользователь переходит по ссылке и попадает на страницу, имитирующую защиту от ботов.
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После клика на «I'm not a robot» и выполнения предложенной «инструкции», на компьютере выполняется вредоносная команда.
Выполнение сценария приведет к:
- загрузка программы и создание, с ее помощью, туннеля;
- похищение аутентификационных и других данных браузеров (Chrome, Edge, Opera, Firefox и т.д.);
- установка ШПС.
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