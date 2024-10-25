В Україні виявили нову масштабну кібератаку на держустанови: як викрадають дані
Київ • УНН
CERT-UA виявила масштабну кібератаку на держустанови через фішингові листи з фальшивими Google таблицями. Зловмисники викрадають дані браузерів та встановлюють шкідливе ПЗ через фальшиву перевірку на ботів.
Команда CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила нову масштабну кібератаку, спрямовану на органи місцевого самоврядування України, передає УНН із посиланням на Держспецзв'язку.
Деталі
За даними Держспецзв'язку, зловмисники розсилають фішингові електронні листи з темою "Заміну таблиці", які містять посилання нібито на Google таблицю. Насправді посилання веде на сторінку, де розміщено "інструкцію" для запуску шкідливої команди.
Як працює схема атаки:
Отримавши лист, користувач переходить за посиланням і потрапляє на сторінку, що імітує захист від ботів.
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Після кліку на "I'm not a robot" та виконання запропонованої "інструкції", на комп'ютері виконується шкідлива команда.
Виконання сценарію призведе до:
– завантаження програми та створення, за її допомогою, тунелю;
– викрадення аутентифікаційних та інших даних браузерів (Chrome, Edge, Opera, Firefox тощо);
– встановлення ШПЗ.
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