В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
Киев • УНН
Кабмин направил 8,3 млрд гривен из резерва на оборонные нужды. Средства получат СБУ, ГУР, Служба внешней разведки и другие структуры.
Кабинет министров распределил 8,3 млрд гривен из резерва средств, предусмотренных на 2026 год для сектора безопасности и обороны. Средства будут направлены на оборонные и безопасностные нужды, денежное обеспечение военнослужащих, усиление материально-технической базы и разведывательных возможностей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство распределило 8,3 млрд гривен из резерва средств, предусмотренных на 2026 год для сектора безопасности и обороны. Финансирование получат СБУ, ГУР Минобороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязи
По ее словам, средства будут направлены на оборонные и безопасностные нужды, денежное обеспечение военнослужащих, усиление материально-технической базы и разведывательных возможностей.
Дополнение
Согласно распоряжению правительства №640-р от 1 июля, Кабмин распределил 8 млрд 280 млн 469,1 тыс. гривен. Из них:
Главному управлению разведки Министерства обороны - свыше 2,3 млрд гривен, из них - 987,3 млн гривен на оплату труда, 100 млн гривен - на коммунальные услуги и энергоносители, свыше 1,6 млн гривен - на выплату денежного обеспечения военнослужащим, 150 млн гривен - на закупку горюче-смазочных материалов и 940 млн гривен - на закупку средств разведки;
Службе безопасности Украины - свыше 4,6 млрд. Из них - 1,9 млрд - на выполнение оперативно-боевых задач подразделениями Службы безопасности, в том числе региональными подразделениями Центра специальных операций "А", в частности на выплату денежного обеспечения военнослужащим, 85 млн на оплату коммунальных услуг, 25 млн гривен - на выплату единовременной денежной помощи в связи с гибелью (смертью) военнослужащих, 873,7 млн гривен - на закупку горюче-смазочных материалов, свыше 1,3 млрд гривен - на закупку вооружения, военной (специальной) техники, боеприпасов и комплектующих к ним.
Управлению государственной охраны - свыше 413 млн гривен. Из них - почти 260 млн гривен - на оплату труда, 18,3 млн гривен - на материально-техническое обеспечение, 76,3 млн гривен - на закупку военной (специальной) техники, 14,1 млн гривен - на "другие направления";
Службе внешней разведки - 510,8 млн гривен. Из них - 208,3 млн гривен - на выплату денежного обеспечения военнослужащим, 10,4 млн гривен - на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, 292,1 млн гривен - на развитие систем технической разведки;
Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации - свыше 312,2 млн гривен, которые пойдут на выплату денежного обеспечения военнослужащим.
Напомним
Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект (№15224) об изменениях в Государственный бюджет на 2026 год относительно увеличения расходов на безопасность и оборону.