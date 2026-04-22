В Украине началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский анонсировал создание Пантеона для перезахоронения национальных героев из-за границы. Проект имеет целью консолидацию народа и чествование истории.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания по стратегическим вопросам нашей украинской политики памяти и чествования национальных героев, передает УНН.
Началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев. Объем соответствующих задач чрезвычайно велик и требует привлечения различных государственных институтов, украинского общества и дипломатических контактов со многими партнерами Украины.
По его словам, речь идет прежде всего о возвращении в Украину исторических деятелей – тех фигур, которые имеют фундаментальное значение для формирования украинского национального сознания и для государственного строительства. Также речь идет о политике героев в Украине, достойной мемориализации различных этапов истории и полноценном возвращении всей украинской исторической памяти.
Мы должны создать особое место ценностной консолидации Украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений украинцев и будет хранить память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство.
Глава государства поблагодарил всю команду, которая уже задействована, за содержательную работу по выполнению этой задачи.
Определили наши следующие шаги. Спасибо всем, кто будет помогать этой работе! Слава Украине!
Офис Президента разрабатывает проект Пантеона выдающихся украинцев — пространства памяти, где перезахоронят политических, военных и культурных деятелей, чьи могилы расположены за границей.