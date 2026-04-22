В Украине началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев - Зеленский

Началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев, объем соответствующих задач чрезвычайно велик. Речь идет прежде всего о возвращении в Украину исторических деятелей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания по стратегическим вопросам нашей украинской политики памяти и чествования национальных героев, передает УНН.

По его словам, речь идет прежде всего о возвращении в Украину исторических деятелей – тех фигур, которые имеют фундаментальное значение для формирования украинского национального сознания и для государственного строительства. Также речь идет о политике героев в Украине, достойной мемориализации различных этапов истории и полноценном возвращении всей украинской исторической памяти.

Мы должны создать особое место ценностной консолидации Украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений украинцев и будет хранить память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство. - добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всю команду, которая уже задействована, за содержательную работу по выполнению этой задачи.

Определили наши следующие шаги. Спасибо всем, кто будет помогать этой работе! Слава Украине! - резюмировал он.

Напомним

Офис Президента разрабатывает проект Пантеона выдающихся украинцев — пространства памяти, где перезахоронят политических, военных и культурных деятелей, чьи могилы расположены за границей.