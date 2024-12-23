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В Украине можно получить 5 лет за обмен интимными фото между супругами - депутат

В Украине можно получить 5 лет за обмен интимными фото между супругами - депутат

Киев  •  УНН

 • 2399 просмотра

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За последние 9 месяцев 45 человек получили приговор за распространение порнографии из-за недостатков законодательства. Нардепы зарегистрировали законопроект о декриминализации порно для исключения уголовной ответственности.

В Украине за обмен личными фото между мужем и женой можно получить до 5 лет за решеткой. Из-за недостатков законодательства распространения порнографии за последние 9 месяцев 45 человек получили приговор. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в эфире Вечер.LIVE, передает УНН.

"У нас есть рудиментная статья, которая осталась нам от советского союза. Не существует ни в одной другой стране мира, что у вас за хранение, распространение материалов, которые могут считаться порнографического характера, вас посадят на 5 лет в тюрьму. Если жена пересылает своему мужу обнаженную свою фотографию, что они могут делать, как взрослые люди, то их могут юридически сейчас отправить в тюрьму", - сказал Железняк.

Он отметил, что это "не только идиотская норма, но она применяется сейчас правоохранителями".

"За год правоохранители только в суд отправили по этой статье более 1200 обвинительных актов. 45 человек за 9 месяцев этого года получили приговор", - добавил Железняк.

Напомним

Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде доработанный законопроект о декриминализации порно, который будет предусматривать исключение уголовной ответственности за съемку и распространение видео интимного характера.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно" 11 голосами "за". Документ должен изменить статью 301 УК относительно хранения и распространения контента интимного характера.

Павел Башинский

Павел Башинский

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