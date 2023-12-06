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В Украине масштабная воздушная тревога, ракетная опасность - по всей территории

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 10:57  •  16507 просмотра

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В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К, сигнализирующего о ракетной угрозе по всей стране.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета вражеского самолета МиГ-31К. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка

- говорится в сообщении ВС ВСУ.

Детали

Согласно карте тревог, сирена прозвучала во всех областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
В Україні масштабна повітряна тривога, ракетна небезпека - по всій території
Large-scale air raid alert in Ukraine, missile threat throughout the territory
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