В Украине масштабная воздушная тревога, ракетная опасность - по всей территории
Киев • УНН
В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К, сигнализирующего о ракетной угрозе по всей стране.
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета вражеского самолета МиГ-31К. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка
Детали
Согласно карте тревог, сирена прозвучала во всех областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
В Украине масштабная воздушная тревога, ракетная опасность - по всей территории
В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К, сигнализирующего о ракетной угрозе по всей стране.
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