В Украине масштабная воздушная тревога, ракетная опасность - по всей территории

Из-за обстрелов рф без света частично остаются более 400 населенных пунктов, дефицита электричества нет - Минэнерго

Более 400 украинских населенных пунктов частично обесточены из-за российских обстрелов и технических проблем, однако министерство энергетики подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема остается стабильной.