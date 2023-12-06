В Украине хотят ввести новые правила предоставления отпусков для военнослужащих

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий предоставление новых отпусков для военнослужащих, в том числе и по уходу за ребенком, говорится в законопроекте №10313, пишет УНН.

Детали

Согласно законопроекту, военнослужащим будет предоставляться отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней с сохранением денежного обеспечения в полном объеме.

Предполагается также и предоставление военнослужащим отпуска после ранения и для лечения. Такие отпуска могут предоставляться сроком до 12 месяцев. Также бойцам могут предоставляться отпуска для прохождения лечения за рубежом, который может превышать 4 месяца.

Кроме того, отпуск будет предоставлен для ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет. Такие отпуска будут предоставляться сроком до 14 календарных дней, но если ребенок будет нуждаться в стационарном лечении, военнослужащие будут освобождаться от исполнения служебных обязанностей на все время их пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.

Напомним

Во время действия военного положения военнослужащие могут уходить в отпуска (не более чем на 10 дней) без объяснения причин.