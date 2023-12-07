В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  93828 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  101064 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  107301 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  110007 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  108240 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  128196 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  143714 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  139713 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  131178 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  125032 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132534 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138319 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114729 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242946 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238846 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-ukraine-khotyat-sozdat-strategicheskii-zapas-lekarstv-na-sluchai-chrezvichainikh-situatsii

В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 13:46  •  17908 просмотра

Read in English

Украина совместно с Европейской комиссией работает над созданием стратегического запаса лекарств на случай чрезвычайных ситуаций. Эта инициатива включает координацию с 193 медицинскими учреждениями и определение перечня основных лекарственных средств.

Украина вместе с Еврокомиссией планирует создать стратегический запас лекарств. Использовать его намерены при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

Детали

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров во время выступления на конференции Управления Европейской комиссии по вопросам готовности и реагирования на на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA) сообщил, что в условиях полномасштабной войны риск возникновения чрезвычайных состояний, связанных с эпидемической опасностью, является крайне высоким. А в результате захвата российскими войсками Запорожской атомной электростанции значительно повысились риски радиационной и ядерной опасности.

По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами развивают способную систему реагирования на чрезвычайные состояния.

В рамках пакетов медгарантий в Украине введено контактирование 193 медучреждений, которые потенциально будут оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях любого происхождения. Также в ПМГ включено обеспечение этих учреждений перечнем первоочередно необходимых лекарственных средств. Еврокомиссией был наработан ориентировочный табель и перечень лекарственных средств и медицинских изделий на случай чрезвычайного положения. Мы обращаемся к коллегам из Еврокомиссии о возможности проработать этот список для реализации положений, определенных табелями одобренных Еврокомиссией в нашей стране,

- отметил Сергей Дубров.

На встрече стороны обсудили вопросы создания стратегического запаса лекарственных средств на случай чрезвычайной ситуации любого происхождения.

Дополнение

Кроме того, состоялась встреча с еврокомиссаром по вопросам охраны здоровья и безопасности пищевых продуктов Стеллой Кириакидес. Она заверила в постоянной поддержке Украины со стороны Еврокомиссии. Стороны обсудили развитие и поддержку программы медицинской эвакуации пострадавших украинцев в клиники Европы.

Еврокомиссия подтвердила готовность оказать поддержку в создании единого регуляторного органа в сфере лекарственных средств.

Кроме того, состоялись рабочие встречи Сергея Дуброва с генеральным директором Генерального директората по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов (SANTE) Сандрой Галлиной, представителем ВОЗ в Европейском Союзе Оксано Доменти и исполняющим обязанности директора Генерального директората по готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них них (HERA) Лораном Мушелем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В регионы доставили более 56 тысяч доз вакцины против COVID-19

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Общество
В Україні хочуть створити стратегічний запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій
Ukraine wants to create a strategic stockpile of medicines for emergencies
Новости по теме

В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций

Украина совместно с Европейской комиссией работает над созданием стратегического запаса лекарств на случай чрезвычайных ситуаций. Эта инициатива включает координацию с 193 медицинскими учреждениями и определение перечня основных лекарственных средств.

Общество •   •  17908 просмотра
В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций

Европейцы ценят членство в ЕС и все больше интересуются выборами в Европарламент - опрос

Более 70% европейцев считают, что их страны выигрывают от членства в ЕС и ценят сотрудничество между странами. 68% склонны голосовать на следующих выборах в Европейский парламент.

Новости Мира •   •  16867 просмотра
Европейцы ценят членство в ЕС и все больше интересуются выборами в Европарламент - опрос

Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов

Картина Рембрандта, первоначально оцененная в $15 000, была продана на аукционе Sotheby's почти за $14 миллионов после того, как ее признали работой нидерландского мастера.

Культура •   •  17480 просмотра
Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов

Работодатели Польши и Украины договорились объединить усилия для разблокирования границы

Польские и украинские работодатели создают диалоговую платформу для решения проблемы блокады границы и обращаются за поддержкой к правительствам и Европейской Комиссии. Они планируют представить компромиссные решения после первой встречи 8 декабря.

Экономика •   •  20011 просмотра
Работодатели Польши и Украины договорились объединить усилия для разблокирования границы

"У россии новая стратегия - не возвращать практически никого": Лубинец о пленных украинцах

россия взяла на вооружение новую стратегию невозвращения украинских военнопленных и гражданских заложников, чтобы создать социально-политическое напряжение в Украине, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Война •   •  23368 просмотра
"У россии новая стратегия - не возвращать практически никого": Лубинец о пленных украинцах

С 2014 года москва заселила в оккупированный Крым почти миллион россиян

С момента оккупации Крыма в 2014 году москва переселила на полуостров 800 000 россиян и вытеснила оттуда около 100 000 украинцев, что является нарушением международного гуманитарного права.

Общество •   •  22400 просмотра
С 2014 года москва заселила в оккупированный Крым почти миллион россиян

Максимальная вовлеченность национальных производителей и отмена дискриминационных требований - Жумадилов о новой стратегии Минобороны в вопросе закупок

Генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор Украины" Арсен Жумадилов объявил о новой стратегии оборонных закупок.

Общество •   •  21148 просмотра
Максимальная вовлеченность национальных производителей и отмена дискриминационных требований - Жумадилов о новой стратегии Минобороны в вопросе закупок

Стефанчук на слушаниях Хельсинской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на слушаниях в Хельсинкской комиссии США выступил за использование российских активов для компенсации более 400 миллиардов долларов убытков, нанесенных Украине войной. Он заявил, что такой подход является легитимным с точки зрения международного права.

Война •   •  24977 просмотра
Стефанчук на слушаниях Хельсинской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Власти Одесской области отобрали котельную у коммерсантов, которые мучили холодом почти две тысячи человек

Власти Одессы взяли под контроль котельную после двухлетнего конфликта, из-за которого почти 2000 человек остались без тепла. 7 декабря глава Одесской областной военной администрации подписал соответствующий приказ.

Общество •   •  24993 просмотра
Власти Одесской области отобрали котельную у коммерсантов, которые мучили холодом почти две тысячи человек

Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи

Споры в США относительно помощи Украине возникают из-за восприятия этой помощи как благотворительности и игнорирования последствий для глобальной безопасности, считает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Республиканцы заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиардов долларов, включая средства для Украины, призывая к усилению иммиграционного контроля.

Политика •   •  20488 просмотра
Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи