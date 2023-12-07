В Украине хотят создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций

Украина вместе с Еврокомиссией планирует создать стратегический запас лекарств. Использовать его намерены при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

Детали

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров во время выступления на конференции Управления Европейской комиссии по вопросам готовности и реагирования на на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA) сообщил, что в условиях полномасштабной войны риск возникновения чрезвычайных состояний, связанных с эпидемической опасностью, является крайне высоким. А в результате захвата российскими войсками Запорожской атомной электростанции значительно повысились риски радиационной и ядерной опасности.

По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами развивают способную систему реагирования на чрезвычайные состояния.

В рамках пакетов медгарантий в Украине введено контактирование 193 медучреждений, которые потенциально будут оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях любого происхождения. Также в ПМГ включено обеспечение этих учреждений перечнем первоочередно необходимых лекарственных средств. Еврокомиссией был наработан ориентировочный табель и перечень лекарственных средств и медицинских изделий на случай чрезвычайного положения. Мы обращаемся к коллегам из Еврокомиссии о возможности проработать этот список для реализации положений, определенных табелями одобренных Еврокомиссией в нашей стране, - отметил Сергей Дубров.

На встрече стороны обсудили вопросы создания стратегического запаса лекарственных средств на случай чрезвычайной ситуации любого происхождения.

Дополнение

Кроме того, состоялась встреча с еврокомиссаром по вопросам охраны здоровья и безопасности пищевых продуктов Стеллой Кириакидес. Она заверила в постоянной поддержке Украины со стороны Еврокомиссии. Стороны обсудили развитие и поддержку программы медицинской эвакуации пострадавших украинцев в клиники Европы.

Еврокомиссия подтвердила готовность оказать поддержку в создании единого регуляторного органа в сфере лекарственных средств.

Кроме того, состоялись рабочие встречи Сергея Дуброва с генеральным директором Генерального директората по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов (SANTE) Сандрой Галлиной, представителем ВОЗ в Европейском Союзе Оксано Доменти и исполняющим обязанности директора Генерального директората по готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них них (HERA) Лораном Мушелем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В регионы доставили более 56 тысяч доз вакцины против COVID-19