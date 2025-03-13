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В Украине исследуют возможность развода онлайн через видеосвязь

Киев • УНН

 • 15743 просмотра

Министерство юстиции изучает спрос на онлайн-развод с помощью видеоконференций. Супруги смогут расторгнуть брак, если оба согласны и имеют время на обдумывание решения.

В Украине исследуют возможность развода онлайн через видеосвязь

В настоящее время продолжается исследование возможности введения услуги "развод онлайн" с помощью видеоконференции в Украине. Об этом сообщил руководитель Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали 

"Относительно электронного развода в таком же виде как видеоконференции, мы сейчас исследуем, стоит ли это делать и относительно спроса, будет ли он пользоваться в будущем. Не исключаем, что такой сервис, если он будет нужен нашим гражданам, - будет. Потому что в действительности, если так же сейчас супруги по тем или иным причинам вместе не живут, и оба хотят развестись, если есть согласие двух из супругов, то почему бы нет? Если это их волеизъявление обдумано, и у них есть 30 дней, чтобы поменять свое решение, но они на нем настаивают. Почему бы не упростить им такой вариант и не также иметь возможность их разводить онлайн. Поэтому мы сейчас над этим работаем и думаем", - отметил Миненко.

Напомним 

9 сентября 2024 года в приложении "Дія" появилась возможность бракосочетания онлайн, которое продлится около 30 минут.

Только за 4 дня с начала запуска функции украинцы сделали 416 тыс. предложений, 1247 пар подали заявления, 197 пар уже поженились.

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