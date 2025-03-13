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В Україні досліджують можливість розлучення онлайн через відеозв'язок

Київ • УНН

 • 15744 перегляди

Міністерство юстиції вивчає попит на онлайн-розлучення за допомогою відеоконференцій. Подружжя зможе розірвати шлюб, якщо обоє згодні та мають час на обмірковування рішення.

В Україні досліджують можливість розлучення онлайн через відеозв'язок

Наразі триває дослідження можливості запровадження послуги "розлучення онлайн" за допомогою відеоконференції в Україні. Про це повідомив керівник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі 

"Стосовно електронного розлучення в такому ж вигляді як відеоконференції, ми зараз досліджуємо, чи це варто робити і стосовно попиту, чи він буде користуватися в майбутньому. Не виключаємо, що такий сервіс, якщо він буде потрібен нашим громадянам, - буде. Тому що в дійсності, якщо так само зараз подружжя з тих чи інших причин разом не живе, і обоє хочуть розлучитися, якщо є згода двох з подружжя, то чому б ні? Якщо це їхнє волевиявлення обдумане, і у них є 30 днів, щоб поміняти своє рішення, але вони на ньому настоюють. Чому б не спростити їм такий варіант і не також мати можливість їх розлучати онлайн. Тому ми зараз над цим працюємо і думаємо", - зазначив Міненко.

Нагадаємо 

9 вересня 2024 року у застосунку "Дія" зʼявилась можливість одруження онлайн, яке триватиме близько 30 хвилин.

Лише за 4 дні з початку запуску функції українці зробили 416 тис. пропозицій, 1247 пар подали заяви, 197 пар уже одружилися.

Аліна Волянська

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