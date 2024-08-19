В Украине графики отключения света "подвинулись" на 30 минут вперед
Киев • УНН
В Украине графики отключений электроэнергии "подвинули" на 30 минут. По информации Укрэнерго, отключения начнутся в 17:30 и продлятся до 21:30 вместо предыдущего графика 17:00-21: 00.
В Украине применение графиков отключений на сегодня подвинулось на 30 минут вперед, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
По информации от Укрэнерго, действие графиков отключений начнется с 17:30 (вместо 17:00) и продлится до 21:30 (вместо 21: 00).
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