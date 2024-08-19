В Украине графики отключения света "подвинулись" на 30 минут вперед

В Украине применение графиков отключений на сегодня подвинулось на 30 минут вперед, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

По информации от Укрэнерго, действие графиков отключений начнется с 17:30 (вместо 17:00) и продлится до 21:30 (вместо 21: 00).

В ДТЕК пояснили, як аномальна спека впливає на відключення світла