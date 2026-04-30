В Украине до конца года хотят разработать базу для Социального кодекса и реформы прожиточного минимума

В правительстве работают над созданием Социального кодекса Украины и реформой прожиточного минимума и рассчитывают, что удастся достичь конкретных результатов еще в 2026 году, сообщили в Минсоцполитики в четверг, пишет УНН.

Детали

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин указал, что нынешняя система законодательства фрагментирована, нормы часто дублируются или противоречат друг другу. Именно поэтому ключевая задача — сформировать логичную, целостную и человекоцентричную систему, которая будет защищать получателей социальной помощи.

Другим приоритетом является реформа прожиточного минимума. Министр подчеркнул, что этот показатель в значительной степени утратил функцию реального социального стандарта, и сейчас ведется работа над тем, чтобы вернуть ему содержание, отвязать от несвойственных технических функций и сделать реальной основой социальных гарантий.

По словам Улютина:

Украина рассчитывает, что до завершения текущей фазы проекта (Совета Европы "Усиление социального измерения в Украине") в 2026 году удастся достичь конкретных результатов, в частности наработать основные принципы Социального кодекса и новую методологию определения прожиточного минимума

Дополнение

Ранее в Минсоцполитики указывали, что Социальный кодекс – это вопрос упорядочивания всей системы социальной политики. Он должен объединить различные законы и нормативные документы в единую систему. Задача нового документа предусмотреть, чтобы финансовую помощь от государства получали те, кто действительно в этом нуждается, и чтобы эта помощь была ощутимой.

На конец 2025 года в Украине около 15 млн человек получали социальные выплаты.