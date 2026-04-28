Рада одобрила обновление Гражданского кодекса за основу: что изменится

Законопроект №15150 поддержали 254 нардепа. Если его примут в целом, украинцы смогут наследовать аккаунты и криптоактивы, требовать компенсации за военные потери по отдельным правилам, а суды получат инструменты против кибермошенничества и злоупотреблений с искусственным интеллектом.