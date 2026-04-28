Рада одобрила обновление Гражданского кодекса за основу: что изменится

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Законопроект №15150 поддержали 254 нардепа. Если его примут в целом, украинцы смогут наследовать аккаунты и криптоактивы, требовать компенсации за военные потери по отдельным правилам, а суды получат инструменты против кибермошенничества и злоупотреблений с искусственным интеллектом.

Рада одобрила обновление Гражданского кодекса за основу: что изменится

Во вторник, 28 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

Нынешний Гражданский кодекс Украины был принят 16 января 2003 года — "за" его обновление проголосовали 254 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является рекодификация и системное обновление частного (гражданского) права Украины путем принятия нового Гражданского кодекса Украины как целостного, внутренне согласованного и эффективного кодифицированного акта.

Достижение этой цели предполагается путем комплексного обновления институтов частного права в рамках девяти книг нового Гражданского кодекса Украины: книга первая "Общая часть", книга вторая "Право личное", книга третья "Право вещное", книга четвертая "Право интеллектуальной собственности", книга пятая "Право обязательств", книга шестая "Право семейное", книга седьмая "Право наследственное", книга восьмая "Право частное международное", книга девятая "Публичность прав гражданских". Такая архитектоника обеспечивает системность кодификации, единство понятийного аппарата, согласованность межинституциональных связей и последовательную реализацию основ частного права во всех сегментах юридического регулирования

— говорится в тексте законопроекта.

Основные изменения, о которых стоит знать

Цифровое наследие. На уровне кодекса впервые закрепляют понятие цифровых активов — виртуальных активов (в частности, речь идет о криптовалютах), доменных имен и пользовательских аккаунтов. Их можно будет наследовать.

Репарации как отдельный институт. В состав наследства включают право на репарационные выплаты, страховые выплаты, а также репродуктивный биологический материал.

Расширенные очереди наследников и правила управления "заброшенным" наследством — до момента, пока права формально не оформлены.

Защита от кибермошенничества. Новый кодекс детализирует гражданскую ответственность за действия в цифровой среде и правила оспаривания транзакций.

Регулирование ИИ-контента. Документ разрешает свободное использование объектов, сгенерированных системами искусственного интеллекта, для тренировки ИИ — при определенных условиях. В то же время появляются правила ответственности за ущерб, причиненный ИИ.

Новые правила договоров — модернизированная модель обязательств, более близкая к европейским частноправовым системам.

Посмертное отцовство — урегулирован правовой статус детей, зачатых с использованием репродуктивного материала умершего.

Как отметили в Верховной Раде, принятие проекта нового Гражданского кодекса Украины обеспечит эволюционное и качественное обновление частноправового регулирования без разрушения устоявшихся отношений, однако с повышением юридической определенности, эффективности защиты, прогнозируемости гражданского оборота и согласованности специального законодательства.

Напомним

Верховная Рада Украины расширила возможности международного арбитража для привлечения инвестиций.

Евгений Устименко

