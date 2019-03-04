В Украине за год зарегистрировали свыше тысячи браков с несовершеннолетними

Так, было зарегистрировано 6 браков между лицами по 16 лет и 19 браков - между лицами по 17 лет.

Был только один брак между 17-летним парнем и девушкой до 16 лет. И два - между 18-летними парнями и девушками до 16 лет.

Зарегистрировано 13 браков между 17-летними парнями и 16-летними девушками, 28 браков - между 18-летними парнями и 16-летними девушками, 62 брака - между 18-летними парнями и 17-летними девушками.

В то же время, было 7 браков между 16-летними парнями и 17-летними девушками, 3 брака между 16-летними парнями и 18-летними девушками, 14 браков - между 17-летними парнями и 18-летними девушками.

Зарегистрировано 8 браков между 17-летними парнями и 19-летними девушками, один брак между 19-летним парнем и девушкой до 16 лет, 58 браков - между 19-летними парнями и 16-летними девушками, 101 брак - между 19-летними парнями и 17-летними девушками.

При этом, было 4 брака между мужчинами в возрасте 20-24 года с девушками до 16 лет, 212 браки - между мужчинами 20-24 лет и 16-летними девушками, 607 браков - между мужчинами 20-24 лет и девушками 17-ти лет. В то же время, зарегистрировано 13 браков между 17-летними парнями и женщинами 20-24 лет.

Зарегистрировано 44 брака между мужчинами 25-29 лет и девушками 16 лет, 164 брака - между мужчинами 25-29 лет и 17-летними девушками.

Согласно данным, было 13 браков между мужчинами 30-34 лет и девушками 16 лет, 31 брак - между мужчинами 30-34 лет и 17-летними девушками, два брака - между мужчинами 35-39 лет и девушками 17 лет . По одному браку - между мужчиной 40-44 лет с 17-летней и между мужчиной 45-49 лет с 17-летней.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в Госстате объяснили, что согласно плану, формирование статистической информации о количестве зарегистрированных браков по возрасту осуществляется раз в год. А ориентировочный срок обнародования таких данных за 2018 год - июнь 2019 года.

Напомним, последний брак на День влюбленных зарегистрировали в 23:45 в Кировоградской области.

В 2018 году в Украине провели 549 обрядов юбилейных свадеб, во время которых семейные пары повторяют обряд бракосочетания.