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В Україні за рік зареєстрували понад тисячу шлюбів з неповнолітніми

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 • 28455 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. В Україні було зареєстровано 1415 шлюбів з неповнолітніми у 2017 році. Такі дані надала Державна служба статистики у відповідь на запит журналіста УНН.

Так, було зареєстровано 6 шлюбів між особами по 16 років і 19 шлюбів – між особами по 17 років.

Був тільки один шлюб між 17-річним хлопцем і дівчиною до 16 років. І два – між 18-річними хлопцями і​ дівчатами до 16 років.

Зареєстровано 13 шлюбів між 17-річними хлопцями і​ 16-річними дівчатами, 28 шлюбів – між 18-річними хлопцями і​ 16-річними дівчатами, 62 шлюби – між 18-річними хлопцями і​ 17-річними дівчатами.

Водночас, було 7 шлюбів між 16-річними хлопцями і​ 17-річними дівчатами, 3 шлюби між 16-річними хлопцями і​ 18-річними дівчатами, 14 шлюбів – між 17-річними хлопцями і​ 18-річними дівчатами.

Зареєстровано 8 шлюбів між 17-річними хлопцями і​ 19-річними дівчатами, один шлюб між 19-річним хлопцем і дівчиною до 16 років, 58 шлюбів – між 19-річними хлопцями і​ 16-річними дівчатами, 101 шлюб – між 19-річними хлопцями і​ 17-річними дівчатами.

При цьому, було 4 шлюби між чоловіками віком 20-24 роки з дівчатами до 16 років, 212 шлюби - між чоловіками 20-24 років і 16-річними дівчатами, 607 шлюбів - між чоловіками 20-24 років і дівчатами 17-ти років. Водночас, зареєстровано 13 шлюбів між 17-річними хлопцями і​ жінками 20-24 років.

Зареєстровано 44 шлюби між чоловіками 25-29 років і дівчатами 16-ти років, 164 шлюби – між чоловіками 25-29 років і 17-річними дівчатами.

Згідно з даними, було 13 шлюбів між чоловіками 30-34 років і дівчатами 16-ти років, 31 шлюб - між чоловіками 30-34 років і 17-річними дівчатами, два шлюби – між чоловіками 35-39 років і дівчатами 17-ти років. По одному шлюбу -​​ між чоловіком 40-44 років з 17-річною і між чоловіком 45-49 років з 17-річною.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, у Держстаті пояснили, що згідно з планом, формування статистичної інформації щодо кількості зареєстрованих шлюбів за віком здійснюється раз на рік. А орієнтовний термін оприлюднення таких даних за 2018 рік – червень 2019 року.

Нагадаємо, останній шлюб на День закоханих зареєстрували о 23:45 у Кіровоградській ​області.

У 2018 році в Україні провели 549 обрядів ювілейних весіль, під час яких сімейні пари повторюють обряд одруження.

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