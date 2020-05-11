В Ухане за сутки обнаружили пять новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. По информации провинциального комитет здравоохранения, за сутки в административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев атипичной пневмонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро понедельника составляет шесть человек, все госпитализированы.
На 11 человек увеличилось за сутки также число выявленных бессимптомных носителей коронавируса.
В материковой части страны за истекшие сутки были зарегистрированы 17 новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.
Напомним, от коронавируса в мире выздоровели уже более 1,4 млн человек.