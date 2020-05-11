Від коронавірусу у світі одужали уже більше 1,4 млн осіб

Всього у світі 4 101 699 інфікованих.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 79 526 осіб, Великій Британії – 31 930, Італії – 30 560, Іспанії – 26 621 і в Франції – 26 383. У Китаї загалом – 4637, без змін уже більше двох тижнів.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 329 260), Іспанія (224 350), Велика Британія (220 449), Італія (219 070), , Росія (209 688), Франція (177 094), Німеччина (171 879), Бразилія (162 699) і Туреччина (138 657).

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували ще 522 нових випадки і 15 летальних випадків. Загальна кількість хворих становить 15232.