Від коронавірусу у світі одужали уже більше 1,4 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Станом на 5:32 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 282 709 осіб. У свою чергу, одужали 1 408 980 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Всього у світі 4 101 699 інфікованих.
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 79 526 осіб, Великій Британії – 31 930, Італії – 30 560, Іспанії – 26 621 і в Франції – 26 383. У Китаї загалом – 4637, без змін уже більше двох тижнів.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 329 260), Іспанія (224 350), Велика Британія (220 449), Італія (219 070), , Росія (209 688), Франція (177 094), Німеччина (171 879), Бразилія (162 699) і Туреччина (138 657).
Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували ще 522 нових випадки і 15 летальних випадків. Загальна кількість хворих становить 15232.