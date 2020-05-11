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От коронавируса в мире выздоровели уже более 1,4 млн человек

Киев • УНН

 • 12386 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. По состоянию на 5:32 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 282 709 человек. В свою очередь, выздоровели 1 408 980 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

От коронавируса в мире выздоровели уже более 1,4 млн человек

Всего в мире 4 101 699 инфицированных.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 79 526 человек, Великобритании - 31 930, в Италии - 30 560, Испании - 26 621 и во Франции - 26 383. В Китае в целом - 4637, без изменений уже более двух недель.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 329 260), Испания (224 350), Великобритания (220 449), Италия (219 070), Россия (209 688), Франция (177 094), Германия (171 879) Бразилия (162 699) и Турция (138 657).

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали еще 522 новых случая и 15 летальных случаев. Общее количество заболевших составляет 15232.

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