В Венгрии на границе с Украиной задержаны таможенники по подозрению во взяточничестве

Таможенники, работавшие на контрольно-пропускном пункте «Берегшурань», задержаны по получению незаконного вознаграждения, преимущественно от граждан, покидавших территорию Украины, а также у людей, вывозивших товары из Венгрии и ожидавших налогового возврата. Следствие подозревает, что свою деятельность группировка проводила минимум с ноября 2018 года.

Сотрудникам прокуратуры удалось установить 151 факт вымогательства и получения денег. В спецоперации приняли участие сотрудники следственного комитета Генеральной прокуратуры, Национальной службы безопасности, Антитеррористического центра (TEK) и спецотдела венгерской полиции.

По результатам спецоперации задержаны 16 таможенников, среди которых 5 офицеров. Также правоохранители допросили гражданского, которого подозревают в дачи взятки. Все задержанные находятся под стражей, им сообщили о подозрении. Дебреценский районный суд решает вопрос об избрании меры пресечения, прокуратура настаивает на содержании под стражей.