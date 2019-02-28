В Угорщині на кордоні з Україною затримано митників за підозрою у хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Угорщині на кордоні з Україною на хабарі затримали 16 митників та одного цивільного. Саме спецоперація із затримання привела до тимчасової зупинки роботи на українських пунктах пропуску "Лужанка" і "Косино". Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Генеральної прокуратури Угорщини.
Митники, які працювали на контрольно-пропускному пункті “Берегшурань”, затримані за отримання незаконної винагороди, переважно від громадян, які залишали територію України, а також у людей, які вивозили товари з Угорщини і чекали податкового повернення. Слідство підозрює, що свою діяльність угруповання проводила мінімум з листопада 2018 року.
Співробітникам прокуратури вдалося встановити 151 факт вимагання та отримання грошей. У спецоперації взяли участь співробітники слідчого комітету Генеральної прокуратури, місцевої прокуратури та Національної служби безпеки, Антитерористичного центру і спецвідділу угорської поліції.
За результатами спецоперації затримано 16 митників, серед яких 5 офіцерів. Також правоохоронці допитали цивільного, якого підозрюють в дачі хабара. Всі затримані знаходяться під вартою, їм повідомили про підозру. Дебреценський районний суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу, прокуратура наполягає на утриманні під вартою.