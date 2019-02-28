В Угорщині на кордоні з Україною затримано митників за підозрою у хабарництві

КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Угорщині на кордоні з Україною на хабарі затримали 16 митників та одного цивільного. Саме спецоперація із затримання привела до тимчасової зупинки роботи на українських пунктах пропуску "Лужанка" і "Косино". Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Генеральної прокуратури Угорщини.