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В УАФ еще не определились, кто станет новым тренером украинской сборной по футболу

В УАФ еще не определились, кто станет новым тренером украинской сборной по футболу

Киев  •  УНН

 • 30563 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинская ассоциация футбола (УАФ) еще не определилась, кто станет новым главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Окончательное решение будет принято 17 августа, сообщили журналисту УНН в УАФ.

Цитата:

"Окончательное решение еще не принято. Поэтому мы опровергаем любую информацию по этому поводу. Официально решение будет объявлено 17 августа на Исполкоме УАФ", - сообщили в ведомстве.

Детали

Как писали СМИ, с 17 августа новым тренером украинской сборной может стать Александр Петраков.

В комментарии УНН в пресс-службе УАФ добавили, что не подтверждают информацию о назначении Петракова новым главой сборной по футболу.

Напомним

3 августа стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду в связи с окончанием контракта.

Тогдашний председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич сообщил, что главным тренером сборной Украины по футболу планируют назначить Сергея Реброва.

9 августа состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, после которого должны были объявить, кто станет новым тренером сборной Украины, но в УАФ отметили - еще предстоят переговоры с потенциальными кандидатами.

Итоги должны были быть известны 12 августа, но на данный момент заседание исполкома, где будет принято окончательное решение, должно было состояться во вторник, 17 августа.

После этого стало известно, что на пост тренера сборной Украины по футболу, кроме Сергея Реброва, рассматривают кандидатуру Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.

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