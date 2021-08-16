В УАФ ще не визначилися, хто стане новим тренером української збірної з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українська асоціація футболу (УАФ) ще не визначилася, хто стане новим головним тренером національної збірної України з футболу. Остаточне рішення буде ухвалено 17 серпня, повідомили журналісту УНН в УАФ.
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“Остаточне рішення ще не прийнято. Тому ми спростовуємо будь-яку інформацію щодо цього. Офіційно рішення буде оголошено 17 серпня на Виконкомі УАФ”, - повідомили у відомстві.
Деталі
Як писали ЗМІ, з 17 серпня новим тренером української збірної може стати Олександр Петраков.
У коментарі УНН пресслужба УАФ додала, що не підтверджує інформацію щодо призначення Петракова новим очільником збірної по футболу.
Нагадаємо
3 серпня стало відомо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишає національну команду у зв’язку із закінченням контракту.
Тодішній голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич повідомив, що головним тренером збірної України з футболу планують призначити Сергія Реброва.
9 серпня відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу, після якого мали б оголосити, хто стане новим тренером збірної України, але в УАФ зазначили — ще мають відбутися перемовини з потенційними кандидатами.
Підсумки мали бути відомі 12 серпня, але наразі засідання виконкому, де буде ухвалено остаточне рішення, має відбутися у вівторок, 17 серпня.
Після цього стало відомо, що на посаду тренера збірної України з футболу, окрім Сергія Реброва, розглядають кандидатуру Олександра Петракова, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році.