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Національну збірну України з футболу 17 серпня очолить новий тренер

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У вівторок, 17 серпня, Олександр Петраков очолить національну збірну України, а Сергій Ребров продовжить тренувати “Аль-Айн” з ОАЕ. Про це інформує Sport.ua, пише УНН.

Деталі

На Виконкомі УАФ, який відбудеться 17 серпня, 64-річний Петраков буде представлений в якості нового головного тренера національної збірної України. Одним з його помічників буде Андрій Анненков, з яким вони разом працювали зі збірною України U-20, яка в 2019 році виграла чемпіонат світу.

Консультантом збірної України пропонували стати італійському фахівцеві Мауро Тассотті, який входив в тренерський штаб попереднього тренера національної команди Андрія Шевченка, але італійський фахівець не погодився.

1 вересня збірна України в черговому матчі відбіркового циклу на ЧС-2022 зіграє з Казахстаном.

Нагадаємо

На виконкомі УАФ були затверджені кадрові зміни в складі Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу. Олег Блохін та Олексій Михайличенко стали новими співголовами.

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