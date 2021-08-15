Національну збірну України з футболу 17 серпня очолить новий тренер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У вівторок, 17 серпня, Олександр Петраков очолить національну збірну України, а Сергій Ребров продовжить тренувати “Аль-Айн” з ОАЕ. Про це інформує Sport.ua, пише УНН.
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На Виконкомі УАФ, який відбудеться 17 серпня, 64-річний Петраков буде представлений в якості нового головного тренера національної збірної України. Одним з його помічників буде Андрій Анненков, з яким вони разом працювали зі збірною України U-20, яка в 2019 році виграла чемпіонат світу.
Консультантом збірної України пропонували стати італійському фахівцеві Мауро Тассотті, який входив в тренерський штаб попереднього тренера національної команди Андрія Шевченка, але італійський фахівець не погодився.
1 вересня збірна України в черговому матчі відбіркового циклу на ЧС-2022 зіграє з Казахстаном.
Нагадаємо
На виконкомі УАФ були затверджені кадрові зміни в складі Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу. Олег Блохін та Олексій Михайличенко стали новими співголовами.