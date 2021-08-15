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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 44211 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 84111 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 101863 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 149597 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 171519 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 129048 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 123942 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Национальную сборную Украины по футболу 17 августа возглавит новый тренер

Национальную сборную Украины по футболу 17 августа возглавит новый тренер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а Сергей Ребров продолжит тренировать “Аль-Айн” из ОАЭ. Об этом информирует Sport.ua, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а главный претендент на эту должность — Сергей Ребров — продолжит тренировать «Аль-Айн» из ОАЭ. До разрыва контракта дело так и не дошло.

На Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа, 64-летний Петраков будет представлен в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали со сборной Украины U-20, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.

Консультантом сборной Украины предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего тренера национальной команды Андрея Шевченко, но итальянский специалист не согласился.

1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.

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