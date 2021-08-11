У Реброва з'явився конкурент? Кого ще розглядають на пост тренера збірної України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На пост тренера збірної України з футболу окрім Сергія Реброва розглядають Олександра Петракова, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році. Про це в коментару УНН повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас.
Цитата
“У пріоритеті на пост тренера є Ребров, після нього йде Петраков. Але все будуть вирішувати у вівторок, 17 серпня", - зазначив Бурбас.
Додатково
Олександр Петраков є одним із провідних українських футбольних фахівців у дитячо-юнацькому футболі. Як тренер в 2019 році став молодіжним чемпіоном світу — це найбільше досягнення в історії українського національного футболу.
З 2010 року працює головним тренером різних юнацьких збірних України, де за підсумками різних років вже встиг здобути для українського футболу різноманітних міжнародних успіхів.
Додамо
Раніше Бурбас повідомив, що призначення нового тренера збірної України з футболу відтермінували до 12 серпня через складнощі з контрактом Сергія Реброва.
Контекст
9 серпня відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу після якого мали б оголосити, хто стане новим тренером збірної України, але в Українській асоціації футболу зазначили — ще мають відбутись перемовини з потенційними кандидатами.
Підсумки мали бути відомі 12 серпня, але наразі засідання виконкому, де буде прийнято остаточне рішення, має відбутися у вівторок, 17 серпня.
Що було раніше
3 серпня стало відомо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишає національну команду у зв’язку із закінченням контракту.
Голова Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич повідомив, що головним тренером збірної України з футболу планують призначити Сергія Реброва.