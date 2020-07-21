В УАФ планируют введение электронных паспортов болельщиков и игроков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Вчера, 20 июля 2020 года, между Министерством цифровой трансформации Украины и Украинской ассоциацией футбола подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом информирует сайт УАФ, передает УНН.
Отмечается, что отныне УАФ и ведомство будут совместно реализовывать ряд проектов, в частности, в сфере цифровизации регистрации, организации и проведения соревнований по футболу.
По словам первого вице-президента Украинской ассоциации футбола Вадима Костюченко, есть много направлений цифровой трансформации, которые ассоциация собирается реализовать при консультативной поддержке Минцифры.
"От электронного паспорта болельщика к электронному паспорту игроков. Также мы с благодарностью приобщаемся к программе обучения цифровой грамотности, это особенно необходимо в регионах Украины", - сказал он.
Ранее стало известно о переговорах президента УАФ Андрея Павелко с Минздравом относительно возвращением болельщиков на футбольные матчи.
Как писал УНН, Украинская ассоциация футбола недавно представила новую форму национальной сборной.