В УАФ планируют введение электронных паспортов болельщиков и игроков

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103812 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113214 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118105 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152474 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117324 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142870 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104547 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105223 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102328 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В УАФ планируют введение электронных паспортов болельщиков и игроков

В УАФ планируют введение электронных паспортов болельщиков и игроков

Киев  •  УНН

 • 13190 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Вчера, 20 июля 2020 года, между Министерством цифровой трансформации Украины и Украинской ассоциацией футбола подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом информирует сайт УАФ, передает УНН.

Отмечается, что отныне УАФ и ведомство будут совместно реализовывать ряд проектов, в частности, в сфере цифровизации регистрации, организации и проведения соревнований по футболу.

По словам первого вице-президента Украинской ассоциации футбола Вадима Костюченко, есть много направлений цифровой трансформации, которые ассоциация собирается реализовать при консультативной поддержке Минцифры.

"От электронного паспорта болельщика к электронному паспорту игроков. Также мы с благодарностью приобщаемся к программе обучения цифровой грамотности, это особенно необходимо в регионах Украины", - сказал он.

Ранее стало известно о переговорах президента УАФ Андрея Павелко с Минздравом относительно возвращением болельщиков на футбольные матчи.

Как писал УНН, Украинская ассоциация футбола недавно представила новую форму национальной сборной.

Украинские Национальные Новости

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