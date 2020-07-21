В УАФ планують запровадження електронних паспортів вболівальників та гравців

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Учора, 20 липня 2020 року, між Міністерством цифрової трансформації України та Українською асоціацією футболу підписано меморандум про співробітництво. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.

Зазначається, що відтепер УАФ і відомство будуть спільно реалізовувати низку проектів, зокрема, у сфері цифровізації реєстрації, організації та проведення змагань з футболу.

За словами Першого віце-президента Української асоціації футболу Вадима Костюченко, є багато напрямів цифрової трансформації, які асоціація збирається реалізувати за консультативної підтримки Мінцифри.

“Від електронного паспорта вболівальника до електронного паспорта гравців. Також ми з вдячністю долучаємося до програми навчання цифрової грамотності, це особливо потрібно в регіонах України”, — сказав він.

Раніше стало відомо про переговори президента УАФ Андрія Павелка із МОЗ стосовно поверненням уболівальників на футбольні матчі. 

Як писав УНН, Українська асоціація футболу нещодавно презентувала нову форму національної збірної.

Українські Національні Новини

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