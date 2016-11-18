В Турции А.Парубий обсудит с Патриархом Варфоломеем создания автокефальной УПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал, что во время официального визита в Турцию обсудит с Патриархом Варфоломеем создания автокефальной Украинской православной церкви. Об этом он сказал в интервью телеканалу Рада в пятницу, передает УНН.
"Тема Украинской православной церкви, объединенной в Украине, для меня остается очень важной темой. И она будет темой для обсуждения со вселенским патриархом. Я надеюсь, что в этом направлении мы сможем выйти на этапы и на новые рубежи, выйти на решение о создании в Украине автокефальной Украинской православной церкви. И я очень рассчитываю здесь на поддержку вселенского патриарха ", - отметил А.Парубий.
Как сообщал УНН, А.Парубий собирается встретиться с Патриархом Варфоломеем в Турции .