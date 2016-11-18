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15 марта, 19:03 • 108657 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148542 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126750 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120059 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106690 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102350 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96620 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Турции А.Парубий обсудит с Патриархом Варфоломеем создания автокефальной УПЦ

В Турции А.Парубий обсудит с Патриархом Варфоломеем создания автокефальной УПЦ

Киев • УНН

 • 9207 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал, что во время официального визита в Турцию обсудит с Патриархом Варфоломеем создания автокефальной Украинской православной церкви. Об этом он сказал в интервью телеканалу Рада в пятницу, передает УНН.

"Тема Украинской православной церкви, объединенной в Украине, для меня остается очень важной темой. И она будет темой для обсуждения со вселенским патриархом. Я надеюсь, что в этом направлении мы сможем выйти на этапы и на новые рубежи, выйти на решение о создании в Украине автокефальной Украинской православной церкви. И я очень рассчитываю здесь на поддержку вселенского патриарха ", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, А.Парубий собирается встретиться с Патриархом Варфоломеем в Турции .

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