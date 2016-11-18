В Туреччині А.Парубій обговорить з Патріархом Варфоломієм створення автокефальної УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розповів, що під час офіційного візиту до Туреччини обговорить з Патріархом Варфоломієм створення автокефальної української православної церкви. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу РАДА у п’ятницю, передає УНН.
“Тема Української православної церкви, об’єднаної в Україні, для мене лишається дуже важливою темою. І вона буде темою для обговорення зі вселенським патріархом. Я сподіваюся, що в цьому напрямку ми зможемо вийти на етапи і на нові рубежі, вийти на рішення щодо створення в Україні автокефальної української православної церкви. І я дуже розраховую тут на підтримку вселенського патріарха”, — зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, А.Парубій збирається зустрітися з Патріархом Варфоломієм у Туреччині.