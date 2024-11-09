В тульской области рф атакован химкомбинат - ЦПД

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В российской тульской области дроны атаковали химкомбинат, производящий компоненты для порохов крупнокалиберных боеприпасов. Атака состоялась в городе алексин, где было замечено по меньшей мере 11 беспилотников.

В тульской области россии дроны атаковали химкомбинат, который производит компоненты, необходимые для создания порохов для боеприпасов крупных калибров. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

В тульской области атакован химкомбинат в городе Алексин

- написал Коваленко.

Он отметил, что в 2013 году предприятие возобновило производство композиционного пресс-материала АГ-4С и освоило выпуск пресс-материала ТЗС-1Ф, что позволило удовлетворить потребности предприятий ракетно-космической отрасли и отрасли обычных вооружений.

Также химкомбинат производит компоненты, которые используются в создании порохов для боеприпасов крупных калибров.

Напомним

В ночь на 9 ноября в тульской области рф местные жители сообщили об атаке по меньшей мере 11 беспилотников в районе города алексин.

Добавим

минобороны россии заявляет, что средствами ПВО было якобы уничтожено 50 БПЛА, которые ночью атаковали рф. При этом 28 БПЛА было якобы сбито над территорией брянской области, 12 - над территорией курской области. Также заявлено о дронах над территориями новгородской, смоленской, тульской, орловской и тверской областей.

Подразделения ГУР нанесли поражение по Саратовскому НПЗ в рф - источники8 ноября 2024, 10:06 • 34480 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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