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В ТЦК опровергли информацию о задержании Дмитрия Федорчука и раскрыли новые детали дела о взятке в $7000 на Волыни

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Волынский ТЦК опроверг информацию о причастности к задержанию Дмитрия Федорчука и уточнил, что речь идет о другом военнослужащем. В ведомстве заявили, что его подозревают в вымогательстве 7 тысяч долларов, однако предмет неправомерной выгоды обнаружен не был.

В ТЦК опровергли информацию о задержании Дмитрия Федорчука и раскрыли новые детали дела о взятке в $7000 на Волыни

Стали известны детали задержания должностного лица Луцкого ТЦК по подозрению в получении 7 тысяч долларов взятки. Также в ТЦК опровергли информацию отдельных медиа о том, что задержанным является Дмитрий Федорчук. Об этом сообщили в пресс-службе Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в комментарии для УНН.

Детали

В пресс-службе подчеркнули, что должностное лицо задержали именно по подозрению в получении неправомерной выгоды, а не во время ее получения. О ком именно идет речь — не уточняется, однако задержанным был не Дмитрий Федорчук.

Задержанный военнослужащий не является Дмитрием Федорчуком, как сообщили отдельные медиа, однако должность задержанного указать также не можем в целях безопасности и требований высшего руководства

— говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащий одного из ТЦК Волынской области задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды "якобы за содействие в оформлении гражданину временной непригодности к военной службе и снятии его с розыска".

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что временная непригодность военнообязанного к службе подтверждена соответствующими заключениями врачей ВЛК, которые на данный момент являются действующими.

Снятие гражданина с розыска произошло установленным законодательством способом после официальной уплаты им штрафа через приложение "Резерв+". Предмет неправомерной выгоды не обнаружен. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами

— подчеркнули в пресс-службе.

Напомним

Правоохранители задержали должностное лицо одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области. Его подозревают в получении неправомерной выгоды.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
ТЦК и СП
Волынская область
Министерство обороны Украины
Луцк