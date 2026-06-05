В ТЦК опровергли информацию о задержании Дмитрия Федорчука и раскрыли новые детали дела о взятке в $7000 на Волыни

Стали известны детали задержания должностного лица Луцкого ТЦК по подозрению в получении 7 тысяч долларов взятки. Также в ТЦК опровергли информацию отдельных медиа о том, что задержанным является Дмитрий Федорчук. Об этом сообщили в пресс-службе Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в комментарии для УНН.

Детали

В пресс-службе подчеркнули, что должностное лицо задержали именно по подозрению в получении неправомерной выгоды, а не во время ее получения. О ком именно идет речь — не уточняется, однако задержанным был не Дмитрий Федорчук.

Задержанный военнослужащий не является Дмитрием Федорчуком, как сообщили отдельные медиа, однако должность задержанного указать также не можем в целях безопасности и требований высшего руководства — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащий одного из ТЦК Волынской области задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды "якобы за содействие в оформлении гражданину временной непригодности к военной службе и снятии его с розыска".

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что временная непригодность военнообязанного к службе подтверждена соответствующими заключениями врачей ВЛК, которые на данный момент являются действующими.

Снятие гражданина с розыска произошло установленным законодательством способом после официальной уплаты им штрафа через приложение "Резерв+". Предмет неправомерной выгоды не обнаружен. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним

Правоохранители задержали должностное лицо одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области. Его подозревают в получении неправомерной выгоды.