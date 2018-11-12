В центре Одессы на пешехода обрушились камни с фасада старинного дома
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во время ремонтных работ на пересечении улиц Торговая и Садовая в Одессе вчера на мужчину обрушились камни с фасада старинного дома. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
К Портофранковского отдела полиции обратился 61-летний мужчина с заявлением о том, что его обвалились камни из фасада дома, который строители ремонтировали.
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"Мужчина обратился в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга. Сейчас ему выдано направление на прохождение медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение о степени тяжести нанесенных травм", – отметили в полиции.
Напомним, на улице Крещатик в центре Киева из дома на тротуар обвалились куски фасадного покрытия.