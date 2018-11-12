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В центрі Одеси на пішохода обвалилося каміння з фасаду старовинного будинку

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Під час ремонтних робіт на перетині вулиць Торгова і Садова в Одесі вчора на чоловіка обвалилося каміння із фасаду старовинного будинку. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

До Портофранківського відділу поліції звернувся 61-річний чоловік із заявою про те, що на нього обвалилося каміння із фасаду будинку, який будівельники ремонтували.

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"Чоловік звернувся до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Лікарі діагностували у постраждалого струс головного мозку. Наразі йому видано направлення на проходження медичної експертизи, за результатами якої буде прийнято рішення щодо ступеня важкості завданих травм", – зазначили у поліції.

Нагадаємо, на вулиці Хрещатик у центрі Києва з будинку на тротуар обвалилися шматки фасадного покриття.

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Публикация от ОДЕССА НОВОСТИ УКРАИНА (@odessa_news_info)

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