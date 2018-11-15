В центре Киева снова прорвало трубу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В центре столицы на улице Деловой прорвало трубу с горячим водоснабжением. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.
Очевидцы на месте происшествия сообщили, что во время прорыва струя воды была настолько мощной, что принесла железные люки. Потоки горячей воды залили прилегающую территорию, в частности кафе, расположенное неподалеку в подвале.
Представители коммунальной службы сообщили, что сейчас должны откачать горячую воду и устранить все повреждения.
Сейчас движение на улице Деловой не ограничено.
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Как сообщал УНН, 13 ноября у станции метро "Олимпийская" дорогу залило горячей водой.
В чера, 14 ноября, улицы во дворах жилого комплекса, на улице Регенераторной в Днепровском районе столицы, залило водой.