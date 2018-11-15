В центрі Києва знову прорвало трубу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В центрі столиці на вулиці Діловій прорвало трубу з гарячим водопостачанням. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.
Очевидці на місці події повідомили, що під час прориву струмінь води був настільки потужним, що позносив залізні люки. Потоки гарячої води залили прилеглу територію, зокрема кафе, розташоване неподалік у підвалі.
Представники комунальної служби повідомили, що зараз мають відкачати гарячу воду і усунути усі пошкодження.
Наразі, рух на вулиці Діловій не обмежений.
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Як повідомляв УНН, 13 листопада біля станції метро "Олімпійська" дорогу залило гарячою водою.
Вчора, 14 листопада, вулиці в дворах житлового комплексу, що на вулиці Регенераторній в Дніпровському районі столиці, залило водою.