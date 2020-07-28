В центре Харькова мужчина упал на авто во дворе многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В центре Харькова полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, который упал на припаркованное возле многоэтажки авто, ЧП произошло на улице Культуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля в 13:25... Погибшему на вид 35-45 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова. Личность мужчины и обстоятельства его смерти выясняются.
Как сообщал УНН, 1 июня в Харькове с 19-этажа выпала 42-летняя женщина с 6-месячным ребенком, оба погибли.