В центре Харькова мужчина упал на авто во дворе многоэтажки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103807 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113205 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118096 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152465 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117320 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142866 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104546 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102873 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105219 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102328 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Харькова мужчина упал на авто во дворе многоэтажки

В центре Харькова мужчина упал на авто во дворе многоэтажки

Киев  •  УНН

 • 11673 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В центре Харькова полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, который упал на припаркованное возле многоэтажки авто, ЧП произошло на улице Культуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля в 13:25... Погибшему на вид 35-45 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова. Личность мужчины и обстоятельства его смерти выясняются.

Как сообщал УНН, 1 июня в Харькове с 19-этажа выпала 42-летняя женщина с 6-месячным ребенком, оба погибли.

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