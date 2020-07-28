В центрі Харкова чоловік впав на авто у дворі багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У центрі Харкова поліція встановлює обставини смерті чоловіка, який впав на припарковане біля багатоповерхівки авто, НП сталася на вулиці Культури. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Повідомлення про те, що невідомий упав на припаркований у дворі будинку автомобіль, надійшло до поліції 28 липня о 13:25… Загиблому на вигляд 35-45 років", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції Харкова. Особу чоловіка та обставини його смерті з’ясовують.
Як повідомляв УНН, 1 червня у Харкові з 19-поверху випала 42-річна жінка з 6-місячною дитиною, обоє загинули.