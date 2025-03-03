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В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

Киев • УНН

 • 64151 просмотра

россия нарушает права экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заставляя их находиться на станции около 80 дней под психологическим давлением. Оккупанты заблокировали законный маршрут эвакуации через подконтрольную Украине территорию.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

россия продолжает использовать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) как инструмент давления на международное сообщество, нарушая права экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и общепринятые нормы безопасности. 

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Детали 

россия пытается шантажом повлиять на деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС

- говорится в сообщении.

Среди главных нарушений Центр стратегических коммуникаций выделяет:

Оккупационные власти сорвали плановую ротацию персонала на ЗАЭС, заставив специалистов МАГАТЭ оставаться на станции почти 80 дней. Специалисты находились под усиленным психологическим давлением и в зоне повышенного риска, создаваемого агрессором.

Оккупанты лишили сотрудников МАГАТЭ возможности покинуть станцию законным маршрутом через подконтрольную Украине территорию.Факт выезда сотрудников МАГАТЭ через оккупированную территорию в нарушение суверенитета Украины является результатом шантажа со стороны России.

Украина призывает МАГАТЭ отказаться от выполнения навязанных Россией условий, ведь конечная цель агрессора - разрушение не только суверенитета Украины, но и авторитета международных организаций

- указанной в заметке.

Напомним 

2 марта на временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. По информации, ротация наблюдателей откладывалась почти на месяц из-за трудностей с организацией безопасного прохода команды, возникших из-за активных боевых действий в окрестностях станции.

Алина Волянская

Алина Волянская

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