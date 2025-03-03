В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы
Киев • УНН
россия нарушает права экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заставляя их находиться на станции около 80 дней под психологическим давлением. Оккупанты заблокировали законный маршрут эвакуации через подконтрольную Украине территорию.
россия продолжает использовать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) как инструмент давления на международное сообщество, нарушая права экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и общепринятые нормы безопасности.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.
Детали
россия пытается шантажом повлиять на деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС
Среди главных нарушений Центр стратегических коммуникаций выделяет:
Оккупационные власти сорвали плановую ротацию персонала на ЗАЭС, заставив специалистов МАГАТЭ оставаться на станции почти 80 дней. Специалисты находились под усиленным психологическим давлением и в зоне повышенного риска, создаваемого агрессором.
Оккупанты лишили сотрудников МАГАТЭ возможности покинуть станцию законным маршрутом через подконтрольную Украине территорию.Факт выезда сотрудников МАГАТЭ через оккупированную территорию в нарушение суверенитета Украины является результатом шантажа со стороны России.
Украина призывает МАГАТЭ отказаться от выполнения навязанных Россией условий, ведь конечная цель агрессора - разрушение не только суверенитета Украины, но и авторитета международных организаций
Напомним
2 марта на временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. По информации, ротация наблюдателей откладывалась почти на месяц из-за трудностей с организацией безопасного прохода команды, возникших из-за активных боевых действий в окрестностях станции.