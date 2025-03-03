У Центрі стратегічних комунікацій пояснили: росія порушує права експертів МАГАТЕ та міжнародні норми
Київ • УНН
росія порушує права експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, змушуючи їх перебувати на станції близько 80 днів під психологічним тиском. Окупанти заблокували законний маршрут евакуації через підконтрольну Україні територію.
росія продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) як інструмент тиску на міжнародну спільноту, порушуючи права експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та загальноприйняті норми безпеки.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.
Деталі
росія намагається шантажем вплинути на діяльність Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС
Серед головних порушень Центр стратегічних комунікацій виділяє:
Окупаційна влада зірвала планову ротацію персоналу на ЗАЕС, змусивши фахівців МАГАТЕ залишатися на станції майже 80 днів. Фахівці перебували під посиленим психологічним тиском і в зоні підвищеного ризику, створюваного агресором.
Окупанти позбавили співробітників МАГАТЕ можливості покинути станцію законним маршрутом через підконтрольну Україні територію.Факт виїзду співробітників МАГАТЕ через окуповану територію в порушення суверенітету України є результатом шантажу з боку росії.
Україна закликає МАГАТЕ відмовитись від виконання нав’язаних росією умов, адже кінцева мета агресора – руйнування не лише суверенітету України, а й авторитету міжнародних організацій
Нагадаємо
2 березня на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. За інформацією, ротація спостерігачів відкладалася на майже місяць через труднощі з організацією безпечного проходу команди, що виникли через активні бойові дії в околицях станції.