В центре Луганска взорвался автомобиль с "депутатом" так называемого "народного совета"
Киев • УНН
В центре Луганска взорван автомобиль, в котором ехал местный политический деятель олег попов. Он получил ранение.
В Луганске взорвали автомобиль, в котором по предварительной информации был местный политический деятель олег попов. Об этом сообщил представитель оккупационных властей части Запорожской области владимир рогов, передает УНН.
Детали
По сообщению рогова, автомобиль взорвался в центре Луганска вблизи стадиона. Он говорит, что в результате в результате взрыва ранен депутат от так называемого "народного совета лнр" олег попов.
Напомним
Во временно-оккупированном Скадовске Херсонской области взорвали автомобиль командира взвода патрульной службы рф. Сообщают, что он погиб на месте.
В центре Луганска взорвался автомобиль с "депутатом" так называемого "народного совета"
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