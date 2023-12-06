В центре Луганска взорвался автомобиль с "депутатом" так называемого "народного совета"

В Луганске взорвали автомобиль, в котором по предварительной информации был местный политический деятель олег попов. Об этом сообщил представитель оккупационных властей части Запорожской области владимир рогов, передает УНН.

Детали

По сообщению рогова, автомобиль взорвался в центре Луганска вблизи стадиона. Он говорит, что в результате в результате взрыва ранен депутат от так называемого "народного совета лнр" олег попов.

Напомним

Во временно-оккупированном Скадовске Херсонской области взорвали автомобиль командира взвода патрульной службы рф. Сообщают, что он погиб на месте.