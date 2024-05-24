Утопленника, жителя Закарпатья, обнаружили в реке Тиса пограничники, тело вытащили на берег, обстоятельства смерти выясняются, сообщили в ГПСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Пограничники обнаружили утопленника в Тисе. Мужчина оказался жителем Закарпатья 1975 года рождения", - указали в ГПСУ в Telegram.

Как отметили пограничники, "тело несло течением вдоль берега".

"На место вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Тело вытащили на берег. Какие обстоятельства заставили гражданина оказаться в реке, которая унесла его жизнь, - устанавливает следствие", - отметили в ГПСУ.

В Тисе нашли еще одного утопленника: обнаружили в 10 метрах от румынского берега