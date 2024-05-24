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У Тисі знайшли ще одного потопельника

У Тисі знайшли ще одного потопельника

Київ • УНН

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Потопельника, мешканця Закарпаття 1975 року народження, виявили у річці Тиса прикордонники, а тіло витягли на берег рятувальники та поліція, обставини смерті з'ясовуються.

Потопельника, жителя Закарпаття, виявили у річці Тиса прикордонники, тіло витягли на берег, обставини смерті з'ясовуються, повідомили у ДПСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Прикордонники виявили потопельника в Тисі. Чоловік виявився жителем Закарпаття 1975 року народження", - вказали у ДПСУ у Telegram.

Як зазначили прикордонники, "тіло несло течією вздовж берега".

"На місце викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Тіло витягли на берег. Які обставини змусили громадянина опинитися у річці, котра забрала його життя, – встановлює слідство", - зазначили у ДПСУ.

В Тисі знайшли ще одного потопельника: виявили за 10 метрів від румунського берега20.05.24, 11:23 • 15484 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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