Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области было слышно по меньшей мере пять взрывов. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, пишет УНН.
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“В пока оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более 5 взрывов”, - говорится в сообщении Федорова в Telegram.
По его словам, громче всего было в районе завода "Автокольорлит".
Ждем подробностей от наших военных, добавил Федоров.
Напомним
О взрывах в во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области также сообщалось 15 сентября.