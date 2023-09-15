У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було чутно вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров, пише УНН.
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"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху", - йдеться у повідомленні Федорова у Telegram.
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У середу вночі у Мелітополі також було чутно звуки вибухів.
Нагадаємо
Російські загарбники зміщують фокус фільтрації ближче до Мелітополя, адже мешканці прифронтових сіл масово виїжджають до Токмака, Веселого, Михайлівців.