У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух - Федоров

Цитата

"Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху", - йдеться у повідомленні Федорова у Telegram.

Доповнення

У середу вночі у Мелітополі також було чутно звуки вибухів.

Нагадаємо

Російські загарбники зміщують фокус фільтрації ближче до Мелітополя, адже мешканці прифронтових сіл масово виїжджають до Токмака, Веселого, Михайлівців.