Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был слышен взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, пишет УНН.
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"Неспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва", - говорится в сообщении Федорова в Telegram.
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В среду ночью в Мелитополе также были слышны звуки взрывов.
Напомним
Российские захватчики смещают фокус фильтрации ближе к Мелитополю, ведь жители прифронтовых сел массово выезжают в Токмак, Веселое, Михайловцы.