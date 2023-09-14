росіяни зміщують фокус фільтрації ближче до Мелітополя - Федоров

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«Ворог розуміє, що йому точно скоро доведеться виходити з Токмака та Молочанську, тому що наші Збройні сили над близько. Також ми це бачимо по тій тенденції, що сьогодні масово мешканці виїжджають з прифронтових, або фронтових сіл, які знаходяться від Токмака до Роботиного. Масово мешканці виїжджають до Токмака, Веселого, Михайлівці, тому що вже нестерпно перебувати в цих населених пунктах. Тому ворог організовує фільтрацію вже далі, а саме на шляху від Токмака до Мелітополя. Саме туди змістилися акценти з фільтрації», - розповів Федоров.

Доповнення

Раніше УНН писав, що у Мелітополі спостерігають чергове пересування військової техніки ворога з Маріуполя та півострова Крим. За даними Івана Федорова, нині окупанти накопичують додаткові ресурси та сили на Запорізькому напрямку.