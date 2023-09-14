россияне смещают фокус фильтрации ближе к Мелитополю - Федоров

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Российские захватчики смещают фокус фильтрации ближе к Мелитополю, ведь жители прифронтовых сел массово выезжают в Токмак, Веселое, Михайловцы. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

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«Враг понимает, что ему точно скоро придется выходить из Токмака и Молочанска, потому что наши Вооруженные силы над близко. Также мы это видим по той тенденции, что сегодня массово жители выезжают из прифронтовых, или фронтовых сел, которые находятся от Токмака до Роботино. Массово жители выезжают в Токмак, Веселый, Михайловку, потому что уже невыносимо находиться в этих населенных пунктах. Поэтому враг организует фильтрацию уже дальше, а именно на пути от Токмака до Мелитополя. Именно туда сместились акценты по фильтрации», - рассказал Федоров.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в Мелитополе наблюдают очередное передвижение военной техники врага из Мариуполя и полуострова Крым. По данным Ивана Федорова, сейчас оккупанты накапливают дополнительные ресурсы и силы на Запорожском направлении.

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