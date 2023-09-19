В тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи - Федоров

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“В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів”,- йдеться у повідомленні Федорова у Telegram.

За його словами, найгучніше було в районі заводу "Автокольорлит".

Чекаємо на подробиці від наших військових, додав Федоров.

Нагадаємо

Про вибухи в у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області також повідомлялось 15 вересня.