В тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було чути щонайменше п'ять вибухів. Про це повідомив міський голова Іван Федоров, пише УНН.
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“В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів”,- йдеться у повідомленні Федорова у Telegram.
За його словами, найгучніше було в районі заводу "Автокольорлит".
Чекаємо на подробиці від наших військових, додав Федоров.
Нагадаємо
Про вибухи в у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області також повідомлялось 15 вересня.